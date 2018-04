Marques vê Atlético-MG bem preparado para temporada

"Houve uma dedicação muito grande e esperamos começar com o pé direito, começar vencendo. Claro que com respeito ao América, mas já no domingo temos uma chance boa de dar uma amostra do que fizemos na pré-temporada", afirmou Marques, garantindo que o Atlético está preparado para o início da temporada.

O atacante relembrou a tradição dos duelos com o América para apostar em um bom jogo no domingo, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. "A expectativa é de um grande jogo, um Mineirão com bastante gente para ver estreia das duas equipes, já que é um clássico mineiro. Espero que o Atlético possa fazer uma grande partida para começar bem a competição", disse.

Marques elogiou o trabalho de pré-temporada e acredita que o período serviu para entrosar com a comissão técnica e os reforços do Atlético para 2010. "Está sendo muito proveitosa e deu para conhecer mais a comissão técnica e os jogadores que chegaram. O amistoso também foi importante porque são dificuldades que vamos encontrar ao longo do Campeonato Mineiro", comentou.