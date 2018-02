Marques vira dúvida no Atlético-MG O técnico Marco Aurélio ganhou um problema de última hora para escalar o Atlético-MG que enfrenta o Paraná, nesta terça-feria, às 20h30, no Mineirão. Com dores na coxa esquerda, o atacante Marques deixou mais cedo o treino desta segunda e passou a ser dúvida. "Aparentemente não teve um estiramento muscular, mas por segurança nós vamos realizar o exame (ultrasonografia) e observar o resultado nesta terça-feira para ver se podemos contar com ele no jogo", disse o médico Otaviano Júnior. Além da dúvida em relação a Marques, o treinador terá dificuldades para armar o time do Atlético, pois já contabiliza três desfalques na zaga. O paraguaio Cáceres foi convocado para servir a seleção de seu país e Henrique ainda se recupera de cirurgia no rosto. E nesta segunda-feira, o jovem Lima, que vinha atuando como titular, foi vetado pelo departamento médico com uma entorse no tornozelo direito. Com a ausência dos titulares, Marco Aurélio deverá dar nova chance a Marquinhos, ex-Corinthians, que há mais de três meses não disputa uma partida. Ele também pode optar pelo tradicional 4-42, abandonando o esquema com três zagueiros. No meio-campo, Rodrigo Fabri deve ganhar nova chance entre os titulares, com Uéslei sendo deslocado para o ataque. Com apenas 30 pontos, o Atlético ocupa a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro e ainda luta para sair da zona de rebaixamento.