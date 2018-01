Marques vira titular do Atlético-MG Com uma nova dupla de ataque, formada por Marques e Euller, o Atlético-MG enfrenta neste sábado o Paraná, às 16h, no estádio Pinheirão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro precisa de gols para somar pontos e tentar sair da incômoda zona de rebaixamento - sem vencer há sete jogos, ocupa a penúltima colocação, com apenas 5 pontos. O confronto em Curitiba, além de marcar a volta de Marques à equipe titular do Atlético, representa o jogo de número 300 do atacante com a camisa do clube. Na sua reestréia, ele marcou os dois gols do time na derrota para o São Caetano, na última rodada, no Mineirão, e irá substituir a Fábio Júnior.