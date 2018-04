Marques volta a treinar com bola no Atlético-MG O treino do Atlético Mineiro teve uma boa novidade nesta quinta-feira. O atacante Marques treinou com bola pela primeira vez desde que realizou uma cirurgia no joelho direito, em janeiro, para recompor a cartilagem da região. O jogador participou da atividade com o restante do grupo. Marques já havia sido liberado para os treinos físicos no início de agosto, mas realizou um trabalho de fortalecimento muscular antes de voltar a treinar com bola. Além do atacante, outra boa novidade foi a presença do lateral-direito Sheslon, que também não treinava com bola desde o início do ano. O jovem jogador de 22 anos rompeu o ligamento cruzado anterior em fevereiro, passou por uma cirurgia e também estava em recuperação. Por outro lado, Eder Luis sentiu dores no joelho direito e não treinou nesta quinta-feira, enquanto o volante Jonílson reclamou de dores na coxa e também se ausentou. Os dois não sabem se poderão enfrentar o Sport, domingo, no Mineirão.