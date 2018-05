Marquinho prevê Fluminense lutando por títulos em 2010

"Pelo que fizemos no segundo semestre poderíamos ter lutado por títulos, mas ganhamos força para 2010. Vou curtir as férias e já sinto uma ansiedade para começar o próximo ano. A base do time será mantida e lutaremos por títulos, dignos da grandeza do Fluminense", afirmou o jogador nesta terça-feira, ao site da equipe.

Autor do gol contra o Coritiba no empate por 1 a 1, que garantiu a equipe na Série A, Marquinho celebrou o feito de domingo. "Consegui fechar o ano com chave de ouro. Foi o melhor momento da carreira, o gol mais importante. Me sinto muito feliz por ter uma parcela de mérito na permanência do Fluminense na série A", completou.