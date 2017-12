Marquinhos aposta que entrosamento pode ajudar o Santos em 2016 O Santos contratou pouco para 2016 - apenas dois reforços, ambos para o ataque -, mas não precisa se preocupar com reposição. Praticamente todo o elenco de 2015 foi mantido, com a saída apenas de Marquinhos Gabriel, Chiquinho e Werley entre os jogadores que atuavam com alguma regularidade. Além disso, voltam jogadores como Jubal e Elano, velhos conhecidos na Vila Belmiro.