Marquinhos arrisca tudo no São Paulo O meia Marquinhos resolveu pôr em risco seu futuro e fechar totalmente as portas no futebol brasileiro em 2004 para tentar convencer os dirigentes do São Paulo de que merece ter o contrato renovado. A partir do momento em que entrar em campo na partida entre seu time e o Grêmio, neste sábado, às 18 horas, no Morumbi, o meia não poderá atuar por mais nenhum clube do País. Será seu sétimo jogo no Brasileiro, número que o impede de se transferir para outra agremiação, conforme previsto no regulamento da competição ? só atletas que participarem de até 6 partidas por uma equipe podem defender outra no torneio. Sua estratégia é simples, embora perigosa. Vai pôr toda a energia contra o Grêmio e, na quarta-feira, diante do Once Caldas, pela Libertadores, para provar que tem condições de ficar pelo menos mais um semestre no Morumbi. Seu vínculo termina no dia 30 e os cartolas são-paulinos não se mostram entusiasmados para renová-lo. Até agora, o jogador, que chegou em janeiro, não empolgou. ?Corro risco, mas vou jogar. Se o time conseguir bons resultados, sei que vou ficar.? Os próximos jogos são realmente decisivos para Marquinhos. Se for bem e a equipe conquistar o título da Libertadores ? missão nada fácil, embora possível ?, fatalmente ficará no clube. Mas, caso o São Paulo não consiga passar pela semifinal do torneio continental, ele dificilmente seguirá em São Paulo. O risco cresce em proporções, porque Marquinhos já teria emprego garantido no Brasil, mesmo que não no Morumbi, se não tivesse ultrapassado o limite de partidas. Grêmio, Paraná, Coritiba e Internacional mostraram interesse em contratá-lo. Cuca teve teve papel fundamental para convencê-lo a atuar neste sábado. ?O futebol é dinâmico, te leva do céu para o inferno em instantes e o próprio Marquinhos vai fazer as coisas mudarem.? O treinador conseguiu pôr em sua cabeça que seria importante para sua carreira a pemanência no São Paulo. Uma transferência para o Paraná, por exemplo, significaria retrocesso. ?Ele tem personalidade para bater no peito e acreditar que pode jogar bem e ficar no clube?, comentou Cuca, que elogiou seu desempenho no coletivo de ontem (10), quando marcou três gols. Os direitos do meia pertencem ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, que não tem intenção de utilizá-lo na próxima temporada. Se deixar o clube paulista, Marquinhos terá de buscar lugar para trabalhar na Europa ? provavelmente em alguma equipe sem expressão ?, tarefa não tão simples, apesar de seu empresário ser o poderoso Juan Figer. E seu desejo não é esse no momento. Além da entrada de Marquinhos no lugar de Danilo, Cuca trocará Souza por Fábio Santos. A intenção é testar o time para a partida decisiva contra o Once Caldas. O Grêmio terá a estréia do técnico José Luiz Plein. LUIS FABIANO - O atacante Luís Fabiano voltou a ser assunto nesta sexta-feira. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa confirmou proposta do Porto para levar o artilheiro. Os valores giram em torno de US$ 15 milhões. Na próxima semana , portugueses e brasileiros deverão se reunir. A Juventus, de Turim, também começa a manifestar interesse pelo atacante.