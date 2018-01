Marquinhos, do Paraná, é oferecido ao Santos A diretoria do Santos estuda a possibilidade de contratar o meia Marquinhos, do Paraná, oferecido ao clube nesta quarta-feira pelo empresário Juan Figer. Há, porém, poucas chances de sair esse negócio, já que a prioridade santista é a aquisição de um centroavante. Juan Figer esteve na tarde desta quarta-feira na Vila Belmiro, em companhia do também empresário Claudio Guadagno, que representa o volante Renato e foi ao clube para assinar o novo contrato do seu jogador. Aproveitando a visita, Juan Figer se reuniu com o vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva, e lhe disse que Marquinhos está disponível, depois de não ter acertado com o São Paulo, que queria contratá-lo.