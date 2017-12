Marquinhos é mantido como titular da Lusa O gol marcado na vitória da Portuguesa por 2 a 1 sobre o Caxias, sexta-feira, no Canindé, valeu muito para o lateral-direito Marquinhos, que será mantido na equipe para o jogo contra o CRB, sexta-feira, em Maceió. ?Desde o início da Série B venho dizendo aos jogadores que eles devem treinar com vontade, estar sempre bem, para que possam aproveitar a chance, quando ela aparecer?, afirmou o técnico Paulo Comelli. ?O Marquinhos soube esperar o momento certo de entrar na equipe e está fazendo por por merecer a posição.? Marquinhos disputou o Campeonato Paulista como titular, mas com a chegada de Paulo Comelli, perdeu a vaga para Ângelo. Na lateral-esquerda, a disputa também está resolvida: Cláudio, dono da posição nos jogos contra Sport, América-RN e Caxias, segue como preferência do treinador. Leonardo fica como opção no banco de reservas. Após cinco rodadas, o zagueiro Alex Oliveira, o meia Almir e o centroavante Lucas Pereira estão pendurados com dois cartões amarelos. Mas garantem que não vão ?aliviar? frente o CRB. ?Se precisar fazer uma falta, não vou tirar o pé?, afirmou Alex. ?Sou um jogador que costuma disputar todas as partidas, raramente fico suspenso?, contou Almir. ?Os cartões são uma conseqüência da posição em que atuo, mas se precisar ficar de fora, o grupo tem outros jogadores de qualidade.? O técnico Paulo Comelli comanda um coletivo para o elenco na tarde desta quarta-feira, no Canindé. Nesta quinta-feira, ao meio-dia, os jogadores viajam para Maceió e treinam à tarde na capital alagoana.