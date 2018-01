Marquinhos está perto do São Paulo O meia Marquinhos, ex-Paraná, pode ser o próximo reforço do São Paulo. O jogador chegou nesta sexta-feira da Alemanha, onde se apresentou para o Bayer Leverkusen, clube alemão que detém seus direitos federativos. Como não será aproveitado imediatamente, ele deve ser emprestado para uma equipe brasileira. Nesse caso, o São Paulo surge como o maior interessado. ?Nunca escondi o interesse pelo Marquinhos. Estamos conversando com seus empresários. Acho que teremos alguma novidade na próxima semana?, disse o diretor de futebol do São Paulo, Juvenal Juvêncio. Marquinhos, porém, foi mais direto. Ao desembarcar na capital paulista, afirmou que terá uma reunião na segunda-feira com seu empresário Juan Figer e com dirigentes do São Paulo. ?Foi a melhor oferta. Está uns 80% certo?, definiu o jogador, que foi um dos destaques do Paraná Clube no Campeonato Brasileiro e que tem um excelente relacionamento com o técnico Cuca. ?Ele foi meu treinador no Avaí e no Paraná?, justificou. Se tudo der certo, Marquinhos estará na verdade retornando ao Morumbi. O jogador esteve por algumas semanas em 2000, mas não foi aproveitado. ?O que me contaram é que ele veio para disputar a Copa São Paulo de Juniores, mas não deu certo e ele preferiu sair?, disse Juvenal Juvêncio. Além de Marquinhos, o São Paulo quer mais um volante defensivo. Josué, do Goiás, foi tentado, mas a diretoria do clube goiano não quis conversar.