Marquinhos estréia na lateral do Atlético-MG O lateral-esquerdo Marquinhos, ex-Palmeiras, fará a sua estréia com a camisa do Atlético-MG e será a novidade no time mineiro que enfrenta neste sábado a Ponte Preta, às 18 horas, no Estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após três empates, o time mineiro busca a sua primeira vitória na competição. Apesar de não ter sofrido ainda nenhuma derrota, a equipe está na 17ª posição, com três pontos, quatro a menos que o adversário, vice-líder do campeonato. Marquinhos irá substituir Rubens Cardoso, que foi o titular da posição nas duas últimas partidas. Apesar de admitir que poderá sentir a falta de ritmo de jogo, ele está confiante em poder fazer uma boa apresentação diante da torcida atleticana. "Fisicamente eu estou muito bem. O resto driblo com muita vontade dentro de campo", disse o lateral, que, no entanto, recomenda "calma" e "inteligência" aos companheiros para que o Atlético conquiste sua primeira vitória no Brasileiro. O técnico Paulo Bonamigo comandou nesta sexta-feira um treinamento no local do jogo. Depois de nas duas últimas rodadas estar vencendo seus adversários - o Vasco, em Belo Horizonte, e o Botafogo, em Niterói (RJ) - e ceder o empate, o resultado positivo se tornou uma questão de honra para os jogadores e comissão técnica. "É uma obrigação nós ganharmos aqui no Independência, que é o nosso caldeirão e a gente tem de fazer prevalecer esse campo", disse o goleiro Eduardo. O treinador acredita que essa é a hora do Atlético-MG "deslanchar" na competição. "A equipe está jogando bem, só que está perdendo muitos gols, mas acredito que o aproveitamento nosso contra a Ponte Preta vai ser diferente e nós vamos conseguir a nossa primeira vitória." Bonamigo confirmou o time que começa jogando, mantendo Quirino - autor de dois gols contra o Botafogo - no ataque.