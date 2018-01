Marquinhos exalta superação do Cruzeiro, mas pede 2016 'diferente' O Cruzeiro assustou seu torcedor em 2015, chegou a flertar com a zona de rebaixamento durante parte do Campeonato Brasileiro e só conseguiu ficar tranquilo com uma incrível arrancada, após a chegada do técnico Mano Menezes. Esta reviravolta na reta final foi bastante celebrada pelos jogadores, como o atacante Marquinhos.