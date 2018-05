Marquinhos Gabriel admite pressão no Corinthians: 'Precisamos dessa vitória'

O Corinthians entra em campo pressionado para enfrentar o Figueirense, quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há três partidas (dois empates e a goleada para o São Paulo por 4 a 0 na última rodada). Por isso, o meia Marquinhos Gabriel reconhece que a vitória é fundamental para a equipe continuar na disputa por uma vaga na Libertadores. Hoje, o clube tem um ponto de desvantagem para o Atlético-PR (51 a 50), que fecha o G6.

"É uma pressão diária. Cada dia é uma pressão maior. A gente precisa dessa vitória. O Oswaldo (de Oliveira) tem conversado sobre a importância dessa vitória", afirmou o meia em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava.

A equipe terá dois desfalques, além dos jogadores convocados para as Eliminatórias (Fagner, Balbuena e Romero). O lateral-esquerdo Uendel, que se recupera de tendinite no tornozelo esquerdo, e o meia Guilherme, com dores no adutor da coxa direita, foram avaliados pelo departamento médico do Corinthians na manhã desta segunda-feira e não participaram do treino.

Lucca será o substituto de Guilherme, mas o novo dono da lateral esquerda ainda não foi definido. Marciel e Guilherme Arana disputam a posição. "O Guilherme tanto na área quanto fora tem ido bem. Mas a gente tem o Lucca, que finaliza muito bem e acredito que ele vai nos ajudar muito", disse Marquinhos Gabriel.