Marquinhos Gabriel chega ao Brasil para fechar com o Corinthians

O Corinthians está muito próximo de atender ao pedido do técnico Tite e lhe dar uma nova opção que possa atuar tanto no ataque quanto no meio-campo. O meia Marquinhos Gabriel, do Al Nassr, da Arábia Saudita, deve chegar ao Brasil entre esta sexta-feira e o sábado para acertar os últimos detalhes burocráticos e assinar contrato de quatro temporadas com a equipe alvinegra. O diretor adjunto do clube, Eduardo Ferreira, admite que o acerto está muito próximo e que o Santos também estava na briga para repatriar o meia de 25 anos.

"Ele está viajando para o Brasil e faltam poucos detalhes. Não sei o que o Santos ofereceu e está oferecendo, mas todo atleta quer jogar no Corinthians pela estrutura e tudo mais. Não irei falar sobre valores, mas ele sabe desde dezembro que o Corinthians tinha interesse. Não deu certo antes e nesses meses viemos acompanhando ele até que as coisas encaminhassem", disse o dirigente, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Tite adota a cautela sobre o tema. Nesta sexta-feira, o treinador não quis falar sobre o tema, durante entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, e usou da brincadeira para se esquivar do assunto. "Os assessores de imprensa e a diretoria podem falar melhor com vocês sobre isso. Eu não falo com o Marquinhos Gabriel desde o jogo em que vencemos o Santos por 2 a 0 em casa. Eu só o cumprimentei naquela ocasião. Eu omito falar a respeito. Pronto", brincou Tite.

O Corinthians deve pagar algo em torno de R$ 10 milhões pelo meia, que iniciou a carreira no Internacional e também teve passagens por Avaí, Sport, Bahia, Coimbra, Palmeiras e Al Nassr, da Arábia Saudita. No ano passado, ele atuou emprestado para o Santos, onde teve grande destaque. Caso realmente seja contratado, Marquinhos Gabriel não poderá atuar no Campeonato Paulista, pois o prazo de inscrições já se encerraram. Entretanto, ele pode ser inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores.