Marquinhos Gabriel quer vitória para tirar o Santos da briga pelo título

O técnico Fábio Carille disse, na última terça-feira, em entrevista ao Estado, que vê Grêmio, Santos e Palmeiras na briga pelo título com o Corinthians. Marquinhos Gabriel parece concordar com a opinião do treinador e acredita que se a equipe vencer o rival no dia 10, na Vila Belmiro, pode tirá-lo da disputa pela taça.

"Faz alguns jogos que o Santos não vence (são quatro empates consecutivos) e temos um confronto direto em que, se vencermos, já tiramos mais um da briga. Vencemos a maioria das equipes do campeonato", disse o meia, que não parece preocupado com o fato da partida ser realizada na Vila Belmiro.

"Fomos na casa do Grêmio e vencemos lá. Temos totais condições de ir na Vila e ganhar também", projetou. Apesar do discurso, Marquinhos Gabriel pede para o elenco tratar a partida como se fosse mais uma qualquer.

Desde o início da temporada, jogadores e o técnico Fábio Carille adotam o discurso de pensar jogo a jogo e para o clássico a conversa não é diferente. "Jogo-chave foi contra o Atlético-GO, Vitória, Chapecoense, enfim, todos são jogos-chaves. Precisamos fazer o resultado e manter o que estamos fazendo, que o resultado vem".

Depois de um primeiro turno invicto, o Corinthians perdeu dois dos três últimos jogos. Marquinhos nega que exista relaxamento ou que os resultados negativos tenham abalado o time. "Não são duas derrotas que vão abalar o nosso bem estar no clube", assegurou.

O Corinthians lidera o Brasileiro com 50 pontos, seguido pelo Grêmio com 40, Santos tem 38 e Palmeiras aparece com 36. Na opinião de Fábio Carille, apenas as quatro equipes possuem chances de brigar pelo título.