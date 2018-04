Marquinhos ganha vaga de titular no time do Santos

O técnico Dorival Júnior confirmou a entrada do meia Marquinhos no time titular do Santos para o jogo desta quarta-feira, contra o Barueri, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Ele entra na vaga do volante Roberto Brum, que sofreu lesão muscular na coxa direita.

Contratado nesta temporada, depois do sucesso que fez no Avaí no ano passado, Marquinhos estreou com a camisa santista no último domingo, ao entrar no segundo tempo da partida contra o Mogi Mirim. Agora, portanto, ele fará seu primeiro jogo como titular.

Assim, com essa mudança no meio-de-campo, Dorival Júnior praticamente confirmou o time do Santos para o jogo desta quarta-feira. A escalação deve ter Felipe; Pará, Bruno Rodrigo, Durval e Léo; Rodrigo Mancha, Marquinhos, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Neymar e André.

Outra novidade será a presença do zagueiro Edu Dracena no banco de reservas. Depois de entrar em forma física, o jogador terá agora de brigar por uma posição no time titular. Segundo Dorival Júnior, ele disputa uma vaga diretamente com o zagueiro Durval.