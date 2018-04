Marquinhos Paraná pode desfalcar Cruzeiro contra o Avaí

Se pode perder um dos seus jogadores de confiança, o técnico Adílson Batista terá o retorno de um meio-campista. O volante Henrique cumpriu suspensão automática no jogo de sábado e volta a ficar à disposição do treinador cruzeirense.

O jogo com o Avaí será decisivo para o Cruzeiro, que está em 13.º lugar, com 35 pontos, e pode ultrapassar o time catarinense em caso de triunfo. O Cruzeiro conta com tropeços de Santos, Barueri, Corinthians e Flamengo para subir mais algumas posições no Brasileirão.