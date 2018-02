Marquinhos passará por ressonância O técnico Tite já pensa no poróximo jogo do Corinthians pelo Brasileiro, que será contra o Flamengo, no próximo domingo, em Limeira, no interior paulista. Mas ele já tem como certo o desfalque de Marquinhos na zaga, que passará por um exame de ressonância magnética para saber a gravidade de sua torção no joelho direito. Mas o zagueiro Anderson volta ao time, para alívio do treinador.