Marquinhos se diz pronto para estrear no Santos

O meia Marquinhos, contratado pelo Santos para a temporada 2010, garante que já está pronto para fazer a sua estreia. O reforço vem realizando trabalhos de fortalecimento muscular e garante já estar bem condicionado fisicamente. Nesta quinta-feira, ele participou de jogo-treino contra a Portuguesa Santista e marcou um gol no empate por 1 a 1.

"Foram duas semanas que deram para a gente trabalhar, a primeira fisicamente e a segunda juntando físico com técnico. Acho que já estou pronto para acompanhar a equipe, mas vou respeitar a decisão do treinador", afirmou Marquinhos, esperando enfrentar o Mogi Mirim no final de semana.

Autor de um gol de falta no jogo-treino, realizado no CT Rei Pelé, Marquinhos garante que a falta de ritmo de jogo não vai atrapalhar a sua estreia no Santos. "Sempre bati falta em todos os times que passei e sempre consegui fazer os gols. O ritmo de jogo ainda não é o mesmo [dos outros], mas vou procurar usar da minha experiência se o Dorival optar por mim", disse.

O jogo-treino, que contou apenas com a participação de reservas e atletas não utilizados no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, teve a presença do volante Arouca, que foi trocado por Rodrigo Souto com o São Paulo.

O Santos treinou com: Rafael (Vladimir); Jefferson (Maikon Leite), Durval (Luciano Castan), Edu Dracena, Anderson Planta; Arouca, Germano, Marquinhos, Breitner; Madson (Giovanni) e Zé Eduardo.