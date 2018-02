Marquinhos volta à mesa de cirurgia Nos próximos seis meses, o zagueiro Marquinhos, do Corinthians, voltará a trocar os treinos e jogos pela sala de fisioterapia do Parque São Jorge. Neste sábado o jogador vai operar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá pelo menos seis meses de trabalho fisioterápico diário antes de retornar ao futebol. A contusão foi no domingo, na partida contra o Goiás, no Serra Dourada ? ele pisou em um buraco e torceu o joelho. Marquinhos reclamou do gramado. ?Cortaram a grama muito baixa e dava para ver todos os buracos!? Será a terceira cirurgia do jogador este ano, a sexta desde 2001. Um triste recorde para o jogador de apenas 21 anos ? completa 22 em outubro. É difícil não se abater. ?Contusões fazem parte da carreira do atleta. O que me deixa mais chateado é que foi a minha primeira partida depois de ficar um longo tempo afastado.? Em fevereiro Marquinhos operou o púbis. ?Os médicos acharam que era hora de operar.? Quando voltou aos treinos, em abril, dividiu uma bola com o zagueiro reserva Alemão e fraturou o nariz. Fez uma pequena cirurgia corretiva e só retornou ao time no domingo, contra o Goiás. A intervenção cirúrgica no nariz, em abril, não foi uma novidade na carreira de Marquinhos ? foi sua terceira desse tipo. A pior foi em 2002, em uma dividida com Nonato, então no Bahia. O médico do clube, Paulo de Faria, tem uma explicação. ?Ele é um jogador muito alto e os atacantes adversários acabam batendo a cabeça no nariz dele. É um tipo de contusão muito comum no basquete.? Com 1,94 m, Marquinhos é bem mais alto que a média dos jogadores de futebol. A cirurgia do joelho neste sábado será feita pelo médico Moisés Cohen, um dos maiores especialistas do País. Na segunda-feira, o jogador já deve receber alta hospitalar. Na quinta-feira começa o trabalho de fisioterapia no Parque São Jorge. Daí, serão seis meses em trabalho de fortalecimento muscular no local da cirurgia. ?Nem fico pensando no tempo de recuperação porque senão demora mais para passar?, diz o zagueiro, que terá companhia de Fabrício na sala de fisioterapia.