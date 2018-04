Marquinhos volta ao Avaí e quer título da Copa do Brasil

Formado pelo Avaí, ainda júnior Marquinhos se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Voltou em 2002, para o Flamengo, e, de 2006 para cá, colecionou outras três passagens pela Ressacada. Também jogou no São Paulo, no Coritiba, no Santos e no Atlético-MG, entre outros times.

Mas, de acordo com o meia, é o Avaí que mora no seu coração. "Jogar no Avaí é questão de honra. É atuar no time do meu coração, onde comecei. É uma convocação, uma obrigação. Meu sentimento existe desde 1988 quando estava no colo do meu pai na Costeirinha (geral da Ressacada)", disse Marquinhos.

O jogador, chamado pela torcida de "Anjo Loiro" traçou como objetivos para 2013 o bicampeonato estadual, o título da Copa do Brasil e o acesso à Série A. "Sem o torcedor, não conseguiremos as vitórias. Precisamos da torcida para vencer, para obter as conquistas. O sócio também é importante, portanto, volte a ajudar."