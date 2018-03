Marrocos cancela amistoso na França A Federação Marroquina de Futebol cancelou nesta quarta-feira o amistoso contra a França, previsto para acontecer no dia 18 de agosto, em Rennes, noroeste da França. Embora a entidade não confirme o motivo do cancelamento, sabe-se que os marroquinos temem represália no país por conta dos atentados aos trens de Madri. Até o momento, os principais suspeitos fazem parte de um grupo islâmico de combatentes marroquinos. A Federação Francesa garantiu que vai convidar um novo rival para preencher o calendário.