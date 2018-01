Marrocos e Tunísia unidas por 2010 As federações de Marrocos e Tunísia anunciaram nesta sexta-feira a união de suas candidaturas para sediar a Copa do Mundo de 2010, o primeiro no continente africano. Seus adversários são África do Sul, Egito, Líbia e Nigéria. O prazo para inscrição de candidaturas terminou dia 31 de dezembro e apenas países africanos puderam se lançar. O Comitê Executivo da Fifa fará a escolha do país-sede em abril de 2004.