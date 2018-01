Marrocos elimina a Itália no Sub-20 A seleção de Marrocos se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Mundial Sub-20 que está sendo realizado na Holanda, ao derrotar a Itália por 4 a 2, nos pênaltis, depois de um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação. O herói da classificação foi o goleiro Bourkadi, que defendeu uma penalidade no tempo normal, e mais dois nas cobranças alternadas, que definiram a vitória marroquina. El Zahar e Battaglia (contra) marcaram para Marrocos. Michele Canini e Graziano Pelle fizeram os gols italianos. Na próxima fase, Marrocos vai enfrentar o vencedor do confronto entre Nigéria e Holanda. A semifinal está marcada para sábado, em Kerkrade.