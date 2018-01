Marrocos perde e desperdiça chance A seleção de Marrocos desperdiçou a oportunidade de se classificar antecipadamente para a Copa do Mundo de 2002 ao ser derrotada por 1 a 0 pelo Senegal, neste sábado. Os marroquinos lideram o grupo C das eliminatórias africanas, com 15 pontos, e precisavam apenas de um empate para garantir a vaga. Mas um gol de Diouf aos 17 minutos de jogo complicou a situação de Marrocos, que fez sua última partida pela competição. Com a vitória, Senegal somou 12 pontos e alcançou o Egito, que na sexta-feira goleou a Namíbia por 8 a 2. Essas duas seleções tem ainda um jogo pela frente e em caso de vitória alcançam os marroquinos. Nesse caso, a vaga seria decidida no saldo de gols, critério no qual os egípcios levam vantagem, seguidos pelos senegaleses. E Marrocos ainda tem outro motivo para se preocupar: o adversário do Egito na rodada de encerramento é a vice lanterna Argélia, enquanto o Senegal enfrenta a lanterna Namíbia. Outra seleção que encerrou sus participação nas eliminatórias africanas foi a Libéria, que derrotou Serra Leoa por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo B da competição. A vitória, no entanto, pode nada valer, já que a Nigéria garante a vaga do grupo se vencer Gana no encerramento da competição, no dia 29. Os ganenses ainda jogam neste domingo, contra o Sudão, que também tem chances. Os demais jogos realizados neste sábado envolveram duas seleções já classificadas para a Copa: África do Sul e Camarões. Pelo grupo E, os sul-africanos derrotaram Malawi por 2 a 0 e os camaroneses, jogando pelo grupo A, empataram por 2 a 2 com Zâmbia. As eliminatórias africanas continuam neste domingo, com mais cinco jogos. Os mais importantes são os do grupo D (República do Congo x Tunísia e Congo e Costa do Marfim), que pode ter a vaga definida para os tunisianos. Zimbábue x Burkina Fasso (grupo E) e Togo x Líbia (A) jogam apenas para cumprir tabela.