Marrocos surpreende a Fifa para 2010 A Fifa encerrou nesta terça-feira a inspeção feita no Marrocos, um dos candidatos a sediar a Copa do Mundo de 2010. E se surpreendeu. O belga Jan Peeters, chefe do comitê, disse estar impressionado com o empenho e o entusiasmo dos marroquinos - a entidade fará inspeções em todos os países candidatos ao Mundial: além do Marrocos, África do Sul, Tunísia, Egito e Líbia. "Fiquei impressionado com o novo Marrocos que está nascendo", disse Peeters. "Em todos os lugares que estivemos existem obras. O povo marroquino tem vontade de vencer esse desafio." O trabalho teve início na semana passada, em que a delegação esteve em seis das oito cidades que poderão abrigar os jogos da Copa do Mundo, caso o Marrocos seja o país escolhido. O anúncio da sede para o Mundial de 2010 será feito no dia 22 de maio do ano que vem. "Nós costumávamos, nas propostas anteriores, nos mexer depois que a equipe da Fifa vinha ao país. Dessa vez, eles viram quatro estádios, dois novos, e visitaram os locais de construção de outros três", explicou um representante marroquino. Esta é a quarta vez que o Marrocos se candidata a sediar uma Copa do Mundo. Em 1994, 1998 e 2002, não apresentou estrutura suficiente. Para o Mundial de 2010, o país conta com o apoio de França, Espanha e Arábia Saudita.