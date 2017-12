Marrocos vence e está perto da Copa O Marrocos venceu o Egito por 1 a 0, neste sábado e está a um ponto da vaga na Copa do Mundo de 2002, na Coréia e no Japão. Mustapha Hadji marcou o gol marroquino aos 32 minutos de jogo, garantindo assim o 15º ponto da seleção em sete jogos pelo grupo C das eliminatórias africanas. O Egito tem 9 pontos, assim como o Senegal, que não jogou nesta rodada. A chance dessas duas seleções depende de vitórias nos dois jogos restantes e de uma derrota do Marrocos para o Senegal. Assim, os três terminariam empatados e a vaga seria decidida no saldo de gols. No outro jogo do grupo disputado neste sábado, a Argélia goleou a Namíbia por 4 a 0. O resultado serviu apenas para cumprir tabela, pois os dois países não têm mais chance. Neste domingo, Camarões, pelo grupo A, e África do Sul, grupo E, poderão conquistar vaga na Copa se empatarem com Togo e Burkina Fasso. Os jogos do grupo B (Libéria x Gana e Sudão x Nigéria) e D (Costa do Marfim x Madagascar e Tunísia x Congo) poderão deixar liberianos e tunisianos em posição bastante cômoda na luta pela vaga. Somente os campeões dos cinco grupos irão à Copa. As eliminatórias para a Copa do Mundo terão ainda neste domingo jogos da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe). Estados Unidos e México se enfrentam no estádio Azteca num jogo crucial. Enquanto os líderes norte-americanos se classificam antecipadamente se vencer, os mexicanos precisam da vitória para continuar na briga por uma das três vagas. Honduras x Costa Rica e Trinidad Tobago x Jamaica completam a rodada. Uruguai x Brasil fazem o único jogo da zona sul-americana.