Marseille e Manchester United empatam por 0 x 0 na França

Em um primeiro tempo cauteloso, somente Darren Fletcher, do Manchester, teve uma boa chance, mas sua finalização foi bem defendida por Steve Mandanda.

Pelo Marseille, o ex-defensor do Manchester Gabriel Heinze tentava impressionar com subidas ao ataque no lado esquerdo, porém um cabeceio do brasileiro Brandão foi só o que o time conseguiu após melhorar na segunda etapa.

A partida de volta acontecerá no estádio Old Trafford no dia 15 de março.

(Reportagem de Mark Meadows)