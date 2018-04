Marseille vence, mas perde dois atacantes contundidos

A vitória deixou o time dirigido por Didier Deschamps na segunda colocação do Campeonato Francês, três pontos atrás do líder Lille que enfrenta o Montpellier no domingo.

Lucho Gonzalez abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo aproveitando passe de Gignac e Remy deu números finais à partida 10 minutos depois. Christophe Landrin diminuiu nos acréscimos.

O atacante francês Gignac, que marcou duas vezes na vitória da equipe na semana passada por 2 x 1 contra o Sochaux, saiu aos 29 minutos da partida deste sábado, o que sugere dúvida sobre a sua participação para a partida da próxima quarta contra o Man United. Remy seguiu o seu companheiro de ataque ao ser substituído depois de um carrinho logo após marcar seu gol.

Outro atacante do time, o brasileiro Brandão, foi também substituído durante a partida e reportagens apontam que ele também está contundido.

St Etienne, que perdeu por 4 x 1 para o Lyon na semana passada, começou melhor a partida e quase abriu o placar em jogada que Gabriel Heinze ficou próximo de marcar contra, mas não conseguiu manter o ritmo.

MÔNACO PERDE

O Lyon, que enfrenta o Real Madri na Copa dos Campeões na terça, está em terceiro na tabela após vencer o AS Nancy por 4 x 0 na sexta, mas pode perder a posição no domingo quando o Rennes e o Paris St Germain viagem para enfrentar o Toulouse e o Nice, respectivamente.

A esperança do Monaco de recuperação após a vitória do sábado passado sobre o FC Lorient foi destruída com a derrota por 2 x 0 no Stade Brest que deixa o time na antepenúltima posição. Lens está uma posição abaixo depois de perder em casa por 3 x 2 contra o Sochaux.

O Auxerre, na 16 posição, e o ameaçado pelo rebaixamento Arles-Avignon não conseguiram melhorar a situação no campeonato ao empatar por 1 x 1. A partida entre Caen e Valenciennes também ficou em empate, em 2 x 2.

O Bordeaux enfrenta o Lorient com forte pressão sobre o técnico Jean Tigana que não consegue fazer o time, campeão de 2009, deixar o meio da tabela.