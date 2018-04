Marselha perde para Valenciennes e desperdiça chance de liderar

O defensor brasileiro Rafael marcou de cabeça o gol da vitória do Valenciennes faltando seis minutos para o final do jogo, deixando o Marselha na terceira colocação, dois pontos atrás do líder, Girondins Bordeaux, que recebe o Stade Rennes no domingo.

Ex-atacante da seleção da Espanha, Fernando Morientes marcou aos 13 minutos de partida para colocar os visitantes na frente, mas o sérvio Milan Bisevac empatou para o Valenciennes oito minutos depois.

Segundos depois, o atacante senegalês Mamadou Niang colocou o Marselha novamente em vantagem, antes de David Ducourtioux empatar novamente de cabeça com um mergulho aos 30 minutos de jogo.