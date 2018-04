Marta capota carro no sertão de Alagoas, mas passa bem

A jogadora de futebol Marta deu um susto em seus familiares na tarde deste sábado ao sofrer acidente de carro em Alagoas, quando trafegava pela estrada entre o município de Olho D'Água das Flores e Santana de Ipanema, na região do sertão do Estado. O carro da jogadora capotou quando ela perdeu o controle e ganhou um barranco gramado. O susto foi grande, mas Marta teve apenas escoriações leves.

A jogadora foi socorrida por moradores locais, que logo a reconheceram, de acordo com o site Alagoas 24h. Marta, indicada mais uma fez para a eleição de melhor jogadora do Mundo, pela Fifa, nasceu em Dois Riachos e passa férias em Alagoas. O acidente ocorreu perto de sua cidade natal, distante da capital Maceió 245 quilômetros. De acordo com os moradores da região, Marta ia para Olivença, quando perdeu o controle do carro.

Havia outro carro com amigos da jogadora viajando junto. Tudo não passou de um susto. Marta é jogadora do Rosengard, da Suécia. Ela provavelmente defenderá a seleção brasileira no Mundial do Canadá de 2015.