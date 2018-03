Marta, Cristiane e Andressa concorrem por seleção do ano do futebol

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FifPro) divulgou nesta quarta-feira as 55 concorrentes para formar a seleção das melhores atletas do futebol feminino em 2016 e listou apenas três brasileiras: a meia Marta e as atacantes Cristiane e Andressa Alves.

A premiação é a mesma que elege a seleção do futebol masculino anualmente, chamada '2016 World XI', com a diferença de que a Fifa não dá a chancela para a votação do time feminino, que teve sua primeira edição no ano passado. As vencedoras serão apontadas no Dia Internacional da Mulher, 8 de março.

Mais de 3 mil jogadoras, de 47 países, votaram na eleição que estava aberta no site da FifPro. O time será formado no esquema 4-3-3, com três meio-campistas e três atacantes. No ano passado, nenhuma brasileira foi eleita para a equipe ideal.

Esta é a primeira vez que uma lista prévia com 55 atletas é divulgada pela FifPro. Nesta relação aparecem nove norte-americanas, oito francesas e só seis alemãs, apesar de a Alemanha ter ficado com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio. Entre os clubes, são 11 jogadoras do Lyon, sete do PSG e seis do Wolfsburg.

Alguns dos maiores clubes do mundo têm aumentado o investimento no futebol feminino nos últimos anos, caso do próprio PSG, onde joga Cristiane - ela foi vendida para a China, mas só vai se transferir após o término da temporada na Europa. Andressa Alves tem brilhado no Barcelona, mas Bayern de Munique, Manchester City e Chelsea também têm atletas concorrendo. Marta segue defendendo o FC Rosengard, da Suécia.