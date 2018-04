Marta, Cristiane e Prinz são candidatas a melhor do mundo As brasileiras Marta e Cristiane e a alemã Birgit Prinz são as finalistas ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo, informou a Fifa nesta sexta-feira. Marta conquistou o prêmio no ano passado e é a favorita para 2007, após ter sido a artilheira e eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo, disputada em setembro, na China. Cristiane também teve boa atuação no Mundial, no qual o Brasil foi vice-campeão, perdendo a final para a Alemanha por 2 x 0, sendo que um dos gols foi marcado por Prinz, vencedora do prêmio em 2003, 2004 e 2005. O anúncio da vencedora acontece em Zurique no dia 17 de dezembro.