Marta disfarça favoritismo no prêmio de Melhor do Mundo

Walter Bieri/AP

SÃO PAULO - Favorita ao prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa, Marta bem que tentou disfarçar. Mas o sorriso fácil da alagoana, de 23 anos, que tenta o quarto título consecutivo entregou. Ainda assim, ela preferiu destacar a emoção de estar novamente da disputa. "É muito enriquecedor estar aqui novamente e ser parte das cinco melhores jogadoras do mundo", disse, antes da festa oficial. A também brasileira Cristiane e a inglesa Kelly Smith são as concorrentes.

A brasileira Marta, a inglesa Kelly e a brasileira Cristiane posam para foto antes da premiação oficial