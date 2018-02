Marta é eleita a melhor do ano pela segunda vez seguida Marta é bicampeã do prêmio da Fifa de Melhor Jogadora do Ano. Nesta segunda-feira, a brasileira foi eleita a melhor de 2007, repetindo a conquista do ano passado. A meia-atacante foi artilheira e considerada a melhor da Copa do Mundo da China, em setembro, quando a seleção brasileira ficou com o inédito vice-campeonato. Companheira de Marta na seleção, Cristiane ficou em terceira, atrás da alemã Birgit Prinz. Marta é a terceira representante do Brasil premiada na festa da Fifa. Antes dela, Pelé recebeu um prêmio especial da entidade que comanda o futebol mundial, e Buru foi homenageado como melhor jogador de futebol de areia. Ele foi eleito o melhor do Mundial da modalidade, disputado no mês passado no Rio de Janeiro, com 49 por cento dos votos dos jornalistas que cobriram a competição. O jogador, de 31 anos, foi o artilheiro do torneio, com 10 gols, e ajudou a seleção brasileira a conquistar o bicampeonato mundial com uma goleada de 8 x 2 sobre o México na final, em Copacabana. (Texto de Tatiana Ramil)