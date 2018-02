Marta é eleita novamente a melhor jogadora do mundo

A disputa foi acirrada, mas a meia-atacante Marta, 21 anos, foi eleita pela segunda vez, nesta segunda-feira, a melhor jogadora de futebol do mundo. Ela venceu a disputa contra a atacante alemã Birgit Prinz, segunda colocada, e a compatriota Cristiane, terceira na disputa. O prêmio foi entregue por Franz Beckenbauer. "Quero agradecer a Deus por essa conquista, minhas amigas na Suécia e minha mãe. Estou feliz por estar aqui de novo e vou trabalhar para voltar outras vezes", disse a escolhida, bastante emocionada, ao receber o troféu. Marta foi o destaque da seleção brasileira neste ano nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, e na Copa do Mundo feminina, na China, logo depois - foi artilheira, com sete gols. Depois, a meia-atacante ainda foi a destaque do time do Umea IK, da Suécia, onde joga atualmente. Já Prinz foi a grande destaque da equipe alemã na disputa da mesma Copa do Mundo, sendo uma das goleadoras do torneio, aos 30 anos. Ela marcou um dos gols da decisão contra o Brasil, vencida por 3 a 0. Ela já havia ganho o prêmio em duas oportunidades anteriores. Cristiane, atacante de 22 anos, que pela primeira vez entrava na lista, já jogou no Wolfsburg, da Alemanha, e estava sem clube nos últimos meses. Ela foi uma das mais importantes jogadoras do time brasileiro no Mundial, quando marcou cinco gols.