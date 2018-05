Marta é escolhida pela 4a vez melhor do mundo pela Fifa

A jogadora, que nesta temporada conquistou o título norte-americano pelo Los Angeles Sol e a primeira edição feminina da Copa Libertadores pelo Santos, disputava a honra de ser a melhor jogadora de futebol do planeta pela sexta vez consecutiva.

Ela deixou para trás a também brasileira Cristiane, as alemãs Birgit Prinz e Inka Grings e a inglesa Kelly Smith.

Com a conquista do prêmio de melhor do mundo em 2009, a alagoana de 23 anos, duas vezes vice-campeã olímpica com a seleção brasileira em Atenas-2004 e Pequim-2008, supera a alemã Prinz e torna-se a jogadora mais premiada pela entidade que comanda o futebol mundial.

O troféu de 2009 também transforma a brasileira em soberana da premiação da Fifa quando se leva em conta os homens. Quatro vezes vencedora do prêmio, ela supera o atacante Ronaldo, atualmente no Corinthians, e o astro francês Zinedine Zidane, já aposentado. Ambos são recordistas entre os homens com três troféus.