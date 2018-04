Marta é finalista de prêmio da Fifa pela 11ª vez seguida

Assim como acontece anualmente desde 2004, Marta está entre as três finalistas do prêmio de melhor jogadora do ano de 2014. Nesta segunda-feira, a Fifa anunciou o nome das três atletas mais votadas por jornalistas, capitães e técnicos. A vencedora será revelada no dia 12 de janeiro, em Zurique (Suíça), durante a cerimônia da entrega da Bola de Ouro.

Terceira colocada em 2004 e segunda em 2005, Marta ganhou por cinco anos consecutivos, de 2005 a 2010. Desde então, fica entre as três finalistas, mas não leva o troféu. Foi a segunda melhor de 2011 e 2012 e terceira no ano passado. Agora concorre contra a alemã Nadine Kessler e a norte-americana Abby Wambach.

Neste ano, Marta voltou à Suécia para jogar pelo Tyresö e ajudou a equipe a chegar pela primeira vez à final da Liga dos Campeões da Europa, tendo marcado sete gols no torneio. Na decisão, balançou a rede duas vezes, mas o Wolfsburg, da Alemanha, garantiu o título.

Em julho, porém, Marta trocou de clube na Suécia e conquistou o título do campeonato nacional pelo Rosengard - o Tyresö encerrou as atividades por falta de dinheiro, no meio do torneio. O time está nas quartas de final da Liga dos Campeões e a brasileira vai reencontrar o Wolfsburg.

Do clube alemão vem uma das concorrentes de Marta pelo prêmio da Fifa, a meio-campista Nadine Kessler, de 26 anos, destaque do Wolfsburg no bicampeonato europeu e no tricampeonato alemão.

Já a veterana Abby Wambach, de 34 anos, venceu o prêmio em 2012 e agora volta a concorrer. A norte-americana é a estrela do Western New York Flash na National Women''s Soccer League (NWLS), a liga norte-americana feminina de futebol.