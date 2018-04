Marta e Formiga criticam juíza da final Com medalhas de prata e muita esperança na bagagem, as meias Marta e Formiga foram as primeiras integrantes da equipe de futebol feminino do Brasil a desembarcar nesta quarta-feira aeroporto Internacional de Cumbica. O restante da delegação, que na disputa do ouro foi derrotada pelos Estados Unidos, chega nesta quinta-feira. A passagem de Marta e Formiga, no entanto, deve ser rápida, uma vez que as duas estão se transferindo para o futebol sueco. ?Segunda-feira eu já viajo do Brasil e, de lá, vou torcer para que esta medalha mude alguma coisa?, disse Formiga, que nos últimos meses jogava futsal para se manter. Sobre o jogo contra as americanas, não escondeu a sensação de ?ouro roubado? após duas falhas graves da arbitragem na jogada que originou o gol adversário na prorrogação e um pênalti claro a favor do Brasil que a juíza não viu. Em ambos os casos, as americanas apararam a bola com as mãos. ?É impressionante. Isso, de sermos prejudicadas, sempre acontece quando jogamos contra elas?, desabafou Formiga. A jogadora achou estranha a troca de árbitra no intervalo. Formiga é uma das defensoras da permanência do técnico René Simões na equipe. ?Ele aumentou a nossa confiança, aquela idéia de que você vai lá e luta, você consegue?, disse a meia. ?Ele nos ajudou na auto-estima. Tudo o que o Renê fez foi bom, como a psicóloga, nutricionista...? O trabalho do treinador da seleção foi comparado ao do recém-falecido Zé Duarte. Marta também ressaltou os problemas da polêmica arbitragem. ?A gente está muito feliz, apesar de não ter conquistado o mundo inteiro viu que a gente tinha condições e poderia ter conquistado o ouro?, disse a meia. ?Fomos muito prejudicadas pela árbitra. Foi um pênalti muito escandaloso. Conseguimos o objetivo que era conquistar uma medalha?, completou. ?Agora, é pensar no futuro e esperar que as portas se abram para a gente, no Brasil e no geral lá no exterior?. A jogadora descartou a possibilidade de jogar no Perugia. ?Mas, se de repente for uma boa proposta posso pensar direitinho.? Para ela, ficar no futebol feminino é melhor porque a emoção é maior.?