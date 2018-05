Marta e Lionel Messi são eleitos os melhores do mundo pela Fifa

Não tem para ninguém: Marta e Lionel Messi foram escolhidos como os Melhores do Mundo pela Fifa, nesta segunda-feira, 21, em Zurique, na Suíça. Uma eleição que ao longo da temporada ganhou ares de barbada pela técnica e habilidade dos dois jogadores, de estilos até que semelhantes em alguns momentos. Se a brasileira, tetracampeã do prêmio, já está acostumada com o ritual, o argentino experimentou pela primeira vez a consagração.

O título coroou uma temporada perfeita para Messi. Aos 22 anos, o argentino foi o grande maestro do Barcelona, simplesmente vencedor de todas as competições que disputou em 2008/2009. Na decisão, o atacante somou 1.073 pontos de técnicos e capitães de seleções nacionais, desbancando rivais de peso como Cristiano Ronaldo (352) e Kaká (190), ambos do Real Madrid, além de Xavi (196) e Iniesta (134), companheiros de clube.

OS VENCEDORES 2009 - Lionel Messi (ARG) 2008 - Cristiano Ronaldo (POR) 2007 - Kaká (BRA) 2006 - Cannavaro (ITA) 2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) 2004 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) 2004 - Zidane (FRA) 2002 - Ronaldo (BRA) 2001 - Figo (POR) 2000 - Zidane (FRA) 1999 - Rivaldo (BRA) 1998 - Zidane (FRA) 1997 - Ronaldo (BRA) 1996 - Ronaldo (BRA) 1995 - Weah (NIG) 1994 - Romário (BRA) 1993 - Baggio (ITA) 1992 - Van Basten (HOL) 1991 - Matthäus (ALE)

Com a conquista da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha, da Supercopa Europeia e, mais recentemente, do Mundial de Clubes, o resultado parecia natural até mesmo para os concorrentes. Não deu outra, e Messi é o primeiro argentino a levar o prêmio mais prestigiado entre os jogadores de futebol - a premiação não existia nos tempos de Maradona.

"É uma grande honra para mim receber esse prêmio, ainda mais que ele dado por outros jogadores. Isso significa terminar um ano magnífico para o Barcelona, para meus companheiros e para mim", resumiu o argentino.

Comparada a Pelé, a brasileira Marta justificou o apelido de "Rainha do Futebol" com 833 pontos. Com atuações destacadas pelo Los Angeles Sol - apesar do vice-campeonato do time na primeira edição da WPS (Liga Norte-Americana de Futebol Feminino, na sigla em inglês) - ela foi emprestada ao Santos Futebol Clube e não demorou a ajudar a alavancar a modalidade no Brasil. No domingo, levou a seleção brasileira ao título do Torneio Cidade de São Paulo com uma apresentação de gala sobre as mexicanas. A Cristiane (239 pontos), a inglesa Kelly Smith (252) e as alemãs Inka Grings (216) e Birgit Prinz (290) foras as outras indicadas.

AS VENCEDORAS 2009 - Marta (BRA) 2008 - Marta (BRA) 2007 - Marta (BRA) 2006 - Marta (BRA) 2005 - Birgit Prinz (ALE) 2004 - Birgit Prinz (ALE) 2003 - Birgit Prinz (ALE) 2002 - Mia Hamm (EUA) 2001 - Mia Hamm (EUA)

Apesar do prêmio já estar virando rotina para a alagoana, de 23 anos, ela não se conteve e, mais uma vez, desabou em lágrimas. Com mais essa conquista, a meia-atacante é quem mais recebeu o prêmio da Fifa, inclusive entre os homens - a alemã Birgit Prinz (ALE), o francês Zinedine Zidane (FRA) e o brasileiro Ronaldo são os únicos que levantaram três vezes o troféu.

"O dia em que parar de me emocionar não terei mais vontade de jogar futebol", disse a atacante, emprestada pelo Los Angeles Sol (EUA) para o Santos Futebol Clube. "Foi de grande importância minha ida para o Brasil, assim como a das meninas que estavam lá fora. Quero fazer com que essa modalidade cresça e se torne realidade", completou.