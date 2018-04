Marta é recebida com festa em Maceió A alagoana Marta, medalha de prata pela seleção feminina de futebol nas Olimpíadas de Atenas, desembarcou nesta quarta-feira à tarde no Aeroporto Zumbi dos Palmares, onde foi recepcionada com festa por desportistas e populares. "Esta é nossa e ninguém toma", disse a jogadora, ao exibir a medalha de prata, durante entrevista coletiva. Do aeroporto, Marta foi conduzida em um carro do Corpo de Bombeiros até o Palácio Floriano Peixoto, sede do governo do Estado, onde recebeu das mãos do governador Ronaldo Lessa (PSB) a comenda Gustavo Paiva - a maior honraria do esporte alagoano. No trajeto, a jogadora foi saudada por populares, ao longo dos 27 quilômetros do Aeroporto até o Palácio do Governo. Marta disse que continuará jogando futebol feminino no Umea Ik, na Suécia, até o término do seu contrato. A jogadora marcou três gols na Olimpíada e terminou a competição como vice-artilheira da seleção brasileira, ao lado de Pretinha. Ela disse que depois dessa atuação, já começaram a surgir convites para jogar em outros países, como na Itália, mas por enquanto não existe nada de concreto. Após as homenagens que recebeu no Palácio Floriano Peixoto, a camisa dez da seleção brasileira queria ir para sua cidade natal, Dois Riachos, no Sertão alagoano, a 186 quilômetros da Capital. "Estou morrendo de saudade do meu pessoal, mas não sei se vou, porque tenho que arrumar minhas coisas, porque preciso voltar para a Suécia até sexta-feira", disse.