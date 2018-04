Marta faz 2 e Santos avança na Copa do Brasil feminina

Cristiane fez, de pênalti, os outros dois tentos que garantiram a equipe na 2.ª fase da Copa do Brasil de futebol feminino - triunfo por 3 gols dá classificação direta. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Aliança, de Goiás, e Mixto, do Mato Grosso.

A diretoria do Santos montou um grande time para a disputa da Copa Libertadores feminina, que começa no próximo dia 3. O clube santista, único representante brasileiro, fará o jogo de abertura contra o White Star, do Peru, na Vila Belmiro. Os outros rivais do Grupo 1 são: Caracas (Venezuela), Everton (Chile) e EnForma Santa Cruz (Bolívia).

Confira outros resultados da 1.ª fase:

Atlético-MG 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Comercial-MS 0 x 2 Botucatu-SP

Desportiva-ES 1 x 5 CEPE Caxias-RJ

Novo Mundo-PR 8 x 0 Pelotas-RS

CESMAC-AL 3 x 1 Potiguar-RN

São José-TO 0 x 4 Caucaia-CE