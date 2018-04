Marta festeja 1º gol na Copa América e Vadão avisa que poupará titulares na sexta

A seleção brasileira feminina de futebol assegurou por antecipação a sua classificação ao quadrangular final da Copa América ao golear a Venezuela por 4 a 0, em Coquimbo, no Chile, na noite de quarta-feira, quando Marta também balançou as redes pela primeira vez nesta edição da competição continental.

A estrela festejou após marcar e decretar o placar final do confronto com as venezuelanas, admitindo certo alívio pelo fim do jejum, até porque o Brasil já contabiliza 15 gols em três partidas disputadas.

"Eu tive duas oportunidades claras no primeiro tempo e não consegui marcar, mas o gol já estava amadurecendo. No segundo tempo, recebi o passe da Dessa (Andressa Alves) e aí marquei. Foi ótimo, saiu um pouco da ansiedade", afirmou Marta, em entrevista ao canal de TV da CBF, concedida no estádio Sanchez Rumoroso.

Cinco vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa, a atleta de 32 anos lembrou que nos dois primeiros jogos não teve muitas chances de gol e deu prioridade maior a servir suas companheiras com assistências. E ela destacou a importância de o técnico Vadão estar apostando em jovens valores como a própria Andressa Alves, que aos 25 anos já traz na bagagem participações na edição anterior da Copa América, em 2014, na Copa do Mundo (2015), nos Jogos Pan-Americanos (2015) e nos Jogos Olímpicos do Rio (2016).

"Essa mescla é muito importante, ver que as meninas mais jovens estão evoluindo é muito bom. E claro, tenho certeza que as meninas olham para a Formiga (veterana de 40 anos) dentro de campo e veem como ela corre e se dedica. E isso as motiva, tanto as que estão jogando quanto as que estão no banco querendo entrar", disse Marta.

TIME RESERVA NA SEXTA

Vadão, por sua vez, confirmou que aproveitará o fato de o Brasil já ter assegurado classificação às quartas de final para poupar as jogadoras consideradas titulares no duelo contra a Bolívia, nesta sexta, às 19 horas (de Brasília), pela última rodada do estágio inicial da Copa América.

"Com a classificação antecipada, a gente sempre pensa em trocar as atletas, e é isso que vamos fazer. Vamos trocar todas as jogadoras que for possível no jogo contra a Bolívia", avisou o comandante, também em entrevista para a CBF TV.

Com 15 gols marcados e apenas um sofrido, o Brasil lidera o Grupo B da Copa América, que dará ao campeão e ao vice lugares direto no Mundial de 2019, na França, enquanto o terceiro disputará repescagem contra um representante da Concacaf em busca de outra vaga. A seleção vencedora da competição continental também vai assegurar um posto na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e a vice-campeã jogará repescagem contra uma nação da África por uma segunda vaga.

O Brasil faturou o título sul-americano em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2014 e só não ficou com a taça de campeão em 2006, quando foi surpreendido pela Argentina na decisão realizada na casa da adversária.