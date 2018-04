Marta ganha carro no Santos e festeja carinho da torcida

A atacante Marta, eleita três vezes a melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa, viveu um dia especial nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Contratada recentemente pelo Santos, ela foi presenteada com um carro de luxo por uma montadora que realizou uma parceria promocional com o clube.

A jogadora recebeu o presente um dia antes de fazer a sua estreia oficial com a camisa do Santos, contra o Cresspom-DF, na abertura da Copa do Brasil de Futebol Feminino, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Bezerrão, em Gama (DF). "Vou tentar convencê-los a me deixar levar o carro para Maceió (terra natal da jogadora)", brincou Marta, que ganhou o carro para usá-lo durante o período de três meses de contrato que firmou com o Santos.

Antes de fazer a sua estreia oficial, Marta recebeu homenagens no Brasil e foi a estrela de um amistoso em que o Santos goleou o Comercial, de Grande Grande-RS, por 10 a 0. Agora, ela se diz ansiosa para o jogo desta quinta-feira e comemorou o carinho que vem recebendo dos torcedores no Brasil.

"Tem uma ansiedade sim. O jogo da gente contra o Comercial foi um amistoso e não poderia ter sido melhor. Foi um momento especial para mim e fiquei feliz pelo carinho das pessoas. Agora, começa tudo mesmo e a nossa expectativa é a melhor", afirmou Marta, que mostrou não ter dificuldade para lidar com o assédio dos torcedores. "Percebo que as pessoas gostam do que eu faço. Qualquer um gostaria de estar no meu lugar. Espero que continue assim e que esse prestígio não seja apenas para mim, mas para o futebol feminino", reforçou.

Marta só mostrou algum desânimo nesta quarta-feira quando comentou o pequeno interesse do público pelo futebol feminino de clubes no Brasil, que se reflete com os estádios vazios na imensa maioria das partidas da modalidade. "O que eu mais espero é que as pessoas compareçam aos jogos", afirmou.

Além da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América, que será disputada entre 4 e 18 do próximo mês, o Santos também jogará contra o Corinthians, sábado, às 10h, pelas semifinais do Campeonato Paulista, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. Marta ficará fora do confronto porque chegou após o prazo para a inscrição de jogadoras. Mas, no domingo, às 13h, ela fará a sua primeira apresentação diante da torcida santista, na Vila Belmiro, no amistoso contra o Nacional, da capital paulista.