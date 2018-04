Marta garante que continua na Suécia A jogadora alagoana Marta Vieira, de 18 anos, negou nesta quinta-feira que esteja sendo dispensada do seu clube, na Suécia, por ter cumprindo um longo período de treinamento, com vistas a participação da seleção brasileira de futebol feminino na Olimpíada de Atenas. Ela garantiu que voltará nesta sexta-feira para a Suécia, acompanhada da mãe - Tereza Vieira de Sá. Marta, que foi vice-artilheira da seleção feminina, em Atenas - disse ainda que vai disputar a Copa da Uefa, porque tem contrato com o Umea Ik, da Suécia, até o final de outubro. Ela também disse que vai disputar o "Mundial Sub-19", na Tailândia, pelo Umea Ik. "A minha relação com o clube é muito boa, portanto não sei da onde partiu essa informação de que eu estaria dispensada", afirmou a jogadora medalha de prata. Além disso, a camisa 10 da seleção brasileira disse que já recebeu convite para jogar no Peruggia, da Italia, mas para disputar o futebol masculino. "Recebi o convite, mas não sei se posso jogar no futebol mascolino", afirmou Marta. Segundo ela, parece que há um caso de uma jogadora que teria jogado em uma equipe de futebol mascolino, mas ela não lembra os detalhes. Marta desembarcou nesta quinta-feira em Maceió e foi homenageada com a Medalha do Mérito Comendador Gustavo Paiva - a mais importante comenda destinada aos desportistas brasileiros. O técnico da seleção de Portugal, Luiz Felipe Scolare, no mês passado, recebeu essa mesma honraria, também das mãos do governador Ronaldo Lessa (PSB).