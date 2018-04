Marta marca dois e Santos avança na Copa do Brasil feminina

A equipe do Santos começou com o pé direito sua participação na Copa do Brasil de futebol feminino. Em duelo no Estádio Bezerrão, em Brasília, o time de Marta e Cristiane derrotou o Cresspom por 4 a 1, de virada.

Com o resultado, o Santos avançou à segunda fase da competição, uma vez que ganhou por mais de três gols de diferença fora de casa.

O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Aliança, de Goiás, e Mixto, do Mato Grosso.

Cristiane marcou dois para o Santos (ambos de pênalti) e Marta também marcou duas vezes.

A diretoria do Santos montou um grande time para a disputa da Copa Libertadores feminina, que começa no dia 3 de outubro.

O Santos, único representante brasileiro, fará o jogo de abertura contra o White Star, do Peru, na Vila Belmiro. Os outros rivais do Grupo 1 são: Caracas, da Venezuela, Everton, do Chile, e EnForma Santa Cruz, da Bolívia.