Marta participará da seleção da Fifa em jogo contra a China Eleita melhor jogadora do mundo em 2006, a brasileira Marta fará parte da seleção das estrelas da Fifa que enfrentará a China, em abril, num jogo comemorativo ao sorteio dos grupos para o Mundial Feminino da categoria, que acontecerá este ano nos estádios chineses. A partida será disputada no dia 22 de abril, em Wuhan - a cidade, que é situada no centro do país, será uma das cinco sedes do Mundial, junto com Xangai, Chengdu, Hangzhou e Tianjin. O sorteio dos grupos acontecerá um dia depois do amistoso. Marta jogará ao lado da norte-americana Kristine Lilly, finalista do prêmio de melhor do mundo no ano passado, e da alemã Birgit Prinz, eleita melhor do mundo por três vezes consecutivas - em 2003, 2004 e 2005. O Mundial Feminino começará em 10 de setembro, na capital Xangai, que sediará também a final, marcada para o dia 30.