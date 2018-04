Marta quer aliança entre futebol feminino e movimento Bom Senso FC

ZURIQUE - A embaixadora do futebol feminino brasileiro, Marta, sai ao apelo para que o Bom Senso FC também represente a modalidade que por anos vem pedindo melhores condições no Brasil. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira na Fifa, a finalista da Bola de Ouro da entidade defendeu uma aliança com os organizadores do grupo que questiona a gestão do futebol nacional.

"Isso tem de ser analisado", disse Marta sobre um apoio das jogadores ao movimento. "Se for para o bem do futebol feminino, temos de explorar essas situações que podem trazer melhorias para a modalidade", insistiu. "Estamos sempre visando o bem do futebol feminino", completou.

Marta tem usado os palcos da Fifa nos últimos anos para pedir melhores condições para o futebol feminino no Brasil. Mas seus apelos não tem sido correspondido pela CBF.

O atual campeonato nacional é deficitário, pena para encontrar apoio financeiro e a CBF recusou uma oferta do ministro Aldo Rebelo de que o governo federal apoie a modalidade. O motivo: queria manter a independência da instituição.

"Não queremos cair no esquecimento", disse Marta. "É um momento para colocarmos nossas reivindicações e brigar um pouco mais por um espaço dentro de nosso Pais", disse. "Está claro que o futebol feminino pode evoluir no mundo. Porque não no Brasil", declarou.

Marta acredita que a Copa do Mundo pode trazer benefícios para o futebol feminino também. Mas tem uma leitura diferente de muitos na Fifa sobre o que ocorreu na Copa das Confederações. "As polêmicas sempre existem. Mas na Copa das Confederações foi tudo perfeito e tudo tranquilo. No final, deu tudo certo", disse. "Acho que vai acontecer o mesmo na Copa", completou.

Só um ponto seria considerado pela jogadora como um pesadelo: ver Lionel Messi levantar a Copa do Mundo no Brasil em julho. "Até passou mal com essa pergunta. Seria um pesadelo", disse.

PROTESTO

Marta ainda se queixou da violência nas manifestações no Brasil. "Sou a favor do progresso. Tudo é valido. Mas depende de como estão fazendo as reivindicações", disse, apontando para a forma "negativa e destrutiva" de alguns protestos. "A essas pessoas eu não me juntaria. Mas aqueles que querem um futuro melhor sim", completou.