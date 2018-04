Marta veste camisa 10 do Santos para 1a Libertadores feminina

A jogadora do Los Angeles Sol foi contratada por empréstimo pelo time da Vila Belmiro por três meses durante a intertemporada nos EUA, e também disputará a Copa do Brasil da modalidade.

"Sem dúvida é um honra ocupar o lugar do 'rei'. Todo mundo gostaria de estar no meu lugar," disse a jogadora, de 23 anos, em sua apresentação oficial no clube que revelou Pelé para o mundo.

"Espero poder fazer o mesmo sucesso que ele fez aqui. Tenho certeza que será marcante," acrescentou Marta.

Pelé, que tinha presença esperada no evento, não pôde comparecer devido a compromissos marcados anteriormente, segundo o Santos.

Marta, eleita pela Fifa a melhor jogadora do mundo nos últimos três anos, aproveitou a oportunidade para cobrar mais apoio ao futebol feminino brasileiro.

"Eu gostaria que o Brasil tivesse mais equipes de alto nível. Todas as meninas que batalham há tempos para ter espaço e ter opções merecem atenção", disse ela, bastante emocionada

Sob o comando de Marta, o Brasil conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim do ano passado.

A primeira edição feminina da Copa Libertadores acontece no Estado de São Paulo de 4 e 18 de outubro, com os times campeões dos 10 países da América do Sul. A final será disputada na Vila Belmiro.

A terceira edição da Copa do Brasil, vencida pelo Santos em 2008, acontece de 24 de setembro a 5 de dezembro.

(Por Rodrigo Viga Gaier)