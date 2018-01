Martial marca dois e United vence o Southampton

Os milhões de euros pagos pelo Manchester United para tirar o jovem Martial, de apenas 19 anos, do Monaco assustaram, mas ao menos neste domingo o atacante mostrou por que atraiu a atenção do clube. Marcou duas vezes e foi fundamental na vitória por 3 a 2 de virada sobre o Southampton, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Manchester cola no líder City, que perdeu na rodada. São apenas dois pontos de diferença: 15 a 13. No sábado que vem, pela próxima rodada, os comandos de Louis van Gaal enfrentam o Sunderland em casa. Já o Southampton parou nos seis pontos, é o 16.º, e pega o Swansea também no sábado.

Quem começou melhor e marcou logo de cara neste domingo foi o Southampton, que viu Graziano Pellé aproveitar rebote de De Gea e mandar para a rede aos 13 minutos. Ainda no primeiro tempo, no entanto, Martial recebeu na área, deixou um marcador no chão e tocou com categoria para empatar, aos 34.

O próprio Martial seria o responsável pela virada, logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando recebeu sozinho na área e tocou na saída do goleiro. De Gea também mostrou seu valor ao defender cabeçada de Pellé e impedir o empate momentos depois.

Aos 23, Juan Mata aproveitou rebote e marcou o terceiro do Manchester. O Southampton não se entregava e contou com linda cabeçada de Pellé para diminuir. Já nos acréscimos, o empate quase saiu, em chute de fora da área de Manè, mas De Gea voou para assegurar os três pontos.

LIVERPOOL EMPATA

Ainda neste domingo pelo Campeonato Inglês, o Liverpool decepcionou sua torcida ao receber o Norwich e não passar de um empate por 1 a 1. Os gols saíram no segundo tempo e quem abriu o placar foi o time da casa, com Ings, aos três minutos. Mas Russell Martin garantiu a igualdade aos 16.

O resultado deixou o Liverpool na 13.ª colocação, com somente oito pontos. No sábado, a equipe recebe o Aston Villa em busca da recuperação. O Norwich também somou seu oitavo ponto, é o 11.º e vai a Londres encarar o West Ham no sábado.

Quem não decepcionou neste domingo foi o Tottenham, que venceu o Crystal Palace por 1 a 0, em casa, graças ao gol de Heung-Min Son. O resultado levou a equipe a nove pontos, na nona colocação, mesmo número do Crystal Palace, que é o oitavo.